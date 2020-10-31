لليوم الثاني على التوالي… أمريكا تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا تجاوز 94 ألف حالة

تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، اليوم السبت، تسعة ملايين حالة إصابة، بعد أن حطمت رقمها القياسي للإصابات الجديدة اليومية لليوم الثاني على التوالي.

وسجلت البلاد يوم الجمعة (التوقيت المحلي) رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية الجديدة بأكثر من 94 ألفا في 24 ساعة، محطمة بذلك الرقم القياسي البالغ 91 ألفا الذي سجلته قبل يوم واحد فقط، وفقًا لإحصاء من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وتشهد الولايات المتحدة عودة تفشي المرض منذ منتصف أكتوبر، إذ سجلت حتى الآن أكثر من تسعة مليون و342 ألف حالة.

يُظهر نمط الوباء حتى الآن أن حالات دخول المستشفى عادة ما تبدأ في الارتفاع بعد عدة أسابيع من الإصابة والوفيات بعد أسابيع قليلة.

وأظهرت إحصائيات جامعة هوبكنز أن أكثر من 229 ألف شخص ماتوا بسبب الفيروس في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي الوباء حتى يوم الجمعة، مع تزايد عدد الوفيات اليومية بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة أيضا.