مسؤول يفاجئ الشعب... فيروس كورونا يخترق دائرة الرئيس التركي

فاجأ مسؤول تركي رفيع، الشعب بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب ساعات من إعلان إصابة وزير الداخلية وزوجته وابنته.

وأعلن المتحدث لرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم السبت، عن إصابته بفيروس "كورونا"، منذ بعض الوقت.

وقال عبر صفحته على موقع "تويتر": "أنا حاليا في المرحلة الأخيرة للعلاج من فيروس كورونا مع أعراض خفيفة. أنا بخير الآن، شكرا لكم. وأشكر الجميع من يتصل ويسأل عن حالتي وبعث رسائل".

Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun.



Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 31, 2020

​وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم السبت، إصابته وزوجته وابنته بفيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة التركية، أمس الجمعة، أن حصيلة المصابين بكورونا بلغت 373 ألفا و154، تعافى منهم 322 ألفا و465، وتوفي 10 آلاف و177.