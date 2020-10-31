الريال الإيراني يرتفع لأعلى مستوى أمام الدولار الأمريكي منذ 6 أسابيع

سجل الريال الإيراني أعلى مستوى له منذ ستة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي اليوم السبت بدعم من ضخ البنك المركزي أموالا، وآمال تخفيف العقوبات الأمريكية بعد فوز محتمل لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وذكر موقع بونباست دوت كوم للصرف الأجنبي أن الدولار يُباع بنحو 268 ألف ريال في السوق غير الرسمية انخفاضا من 281 ألف ريال يوم الجمعة.

وأشار موقع صحيفة دنيا الاقتصاد الإلكتروني أيضا إلى أن سعر الدولار بلغ 268 ألف ريال بانخفاض 12 ألف ريال عن يوم الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن محللين قولهم إن الريال ارتفع جزئيا على أمل فوز المرشح الديمقراطي بايدن ،الذي قد يحد من العقوبات التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل، على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

ومع ذلك فقد الريال الإيراني نحو 50 في المئة من قيمته في 2020 بسبب التأثير الاقتصادي للعقوبات الأمريكية وجائحة فيروس كورونا في إيران التي سجلت أعلى عدد من الوفيات جراء كوفيد -19 في الشرق الأوسط.

وقال البنك المركزي الإيراني على موقعه على الإنترنت يوم الخميس إنه ضخ 70 مليون دولار في المتوسط يوميا في سوق العملات في الأيام السبعة السابقة.