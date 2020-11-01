إعصار يضرب الفيليبين ويتسبب في إجلاء نحو مليون شخص

ضرب الإعصار غوني، الذي يُعتبر الأشد في هذا العام، الفلبين، اليوم الأحد، وتحدثت السلطات عن ظروف كارثية بعد إجلائها نحو مليون شخص، تحسبا لفيضانات ورياح مدمرة.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الفلبينية، أنه قبل ساعات قليلة من وصوله إلى اليابسة في جزيرة كاتاندوانس حوالي الساعة 4,50 (20,50 بتوقيت غرينتش)، اشتدت قوة غوني ليتحوّل إلى فئة الأعاصير الفائقة القوة مع رياح تصل سرعتها إلى 225 كلم/ساعة.

This #FridayMorning, the #Himawari8 🛰️ is watching #SuperTyphoon #Goni, which has been gaining strength as it heads toward the #Philippines. With maximum sustained winds >170 mph, it is the equivalent of a major Category-5 Atlantic Hurricane. https://t.co/fHDiQ4heeq pic.twitter.com/jKVj2Y82Lp — NOAA Satellites (@NOAASatellites) October 30, 2020

وأبدت الوكالة قلقها بشكل خاص حيال الوضع في كاتاندوانس الذي وُصف في وقت سابق من اليوم الأحد بأنه "خطير للغاية"، متخوفة من ارتفاع مستوى سطح البحر حتى ثلاثة أمتار ومن حصول "أضرار كارثية بسبب الرياح".

وتستخدم المدارس الفارغة منذ بداية وباء "كوفيد-19" كمراكز إيواء طارئة للأشخاص الذين تم إجلاؤهم. إلى جانب استخدام قاعات الرياضة ومراكز إخلاء تديرها الحكومة.