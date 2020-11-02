مسؤول أمريكي: ترامب يقيم حفل ليلة الانتخابات بالبيت الأبيض

قال مسؤول أمريكي، يوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب سيقيم حفل ليلة الانتخابات مساء الثلاثاء بالبيت الأبيض.

وأوضح المسؤول أن نحو 400 فرد سيحضرون الحفل بعد الخضوع لفحص فيروس كورونا، حسبما نقلت رويترز.

وكان الحفل مقررا في فندق ترامب إنترناشونال بواشنطن على بعد بنايات معدودة من البيت الأبيض لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت، يوم الجمعة، أن الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري ألغى خطط الظهور في الفندق وفضل متابعة النتائج من البيت الأبيض.

في سياق متصل، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صحة تقارير إعلامية ، قالت إنه ينوي الإعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية قبل تحديد النتائج الكاملة للتصويت، واصفا هذه التقارير بـ"الكاذبة".

وأضاف ترامب مع ذلك، متطرقا إلى قضية فرز الأصوات: "لا أعتقد أن انتظار مثل هذا الوقت الطويل بعد الانتخابات أمر عادل".

وكان موقع "أكسيوس" قد نقل في وقت سابق عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن الجمهوري ترامب، قد يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية مساء يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني دون انتظار نتائج التصويت حال تقدمه على منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في ولايات أوهايو وفلوريدا وكارولاينا الشمالية وتكساس وآيوا وأريزونا وجورجيا".