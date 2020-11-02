تقارير إعلامية تكشف إلى من ستؤول ثروة شون كونري

ووفقا لصحيفة "يورو ويكلي نيوز"، أوصى الممثل الراحل بالتبرع بجزء من ثروته للجمعيات الخيرية الاسكتلندية.

وعلى الرغم من عدم فتح وصية الممثل الراحل بعد، إلا أن وسائل إعلام أمريكية تكهنت بحرمان كونري الأب ابنه الوحيد جيسين كونوري من الميراث، فخلال حياته أراد أن يحقق ابنه كل شيء بمفرده، دون أموال ودون استخدام امتيازات شهرته. لهذا السبب، لم تكن العلاقة بين الأب والإبن وطيدة، وفي مرحلة ما تصاعدت كثيرًا لدرجة أن شون هدد بحرمان ابنه من الميراث.

الجدير بالذكر أنه بعد شهرين تقريبا من احتفاله بعيد ميلاده الـ 90، توفي يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري شون كونري، أول من جسّد على الشاشة الفضية دور العميل السري جيمس بوند الذي قدّمه في سبعة أفلام.

ونشأ كونري في منطقة فقيرة في إدنبره، حيث عمل ببعض المهن البسيطة مثل تلميع النعوش وبيع الحليب والحراسة قبل أن تساعده هوايته كمال الأجسام في دخول مجال التمثيل، حيث صار أحد أكبر النجوم في العالم.

وحصل الممثل الاسكتلندي الذي حاز لقب فارس في العام 2000، على مكافآت كثيرة خلال مسيرته التي استمرت عقودا، ومن بينها جائزة أوسكار سنة 1988 عن أفضل ممثل مساعد عن دوره كشرطي إيرلندي في فيلم "ذي أنتاتشابلز" (الممنوع لمسهم). كذلك نال ثلاث جوائز غولدن غلوب وجائزتي بافتا.