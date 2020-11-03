رئيس دولة لاتينية يعزل نفسه بعد إصابة أحد مساعديه بكورونا

ذكرت وسائل إعلام دولية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس بنما، لورنتينو كورتيزو، عزل نفسه بعد إصابة أحد مساعديه المقربين بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "رويترز" إعلان رئاسة بنما أن رئيس البلاد لورنتينو كورتيزو بدأ عزلا ذاتيا بعدما تبينت إصابة أحد مساعديه المقربين ب​فيروس كورونا​.

وذكرت الرئاسة أن كورتيزو خضع لاختبارين أثبتا خلوه من الفيروس لكنه سيواصل عزل نفسه "إلى حين تكرار الفحوص خلال بضعة أيام".

ولم تعلن الرئاسة اسم أو منصب المسؤول المصاب.