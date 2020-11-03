"لا يهمنا من يأتي ومن يرحل"... خامئني يعلن موقفه من انتخابات الرئاسة الأمريكية

أكد المرشد الإيراني، آيه الله علي خامئني، اليوم الثلاثاء، أن "سياسة بلاده لن تتغير بتغير الرؤساء في الولايات المتحدة"، فيما تراقب الأخيرة السباق الجاري بين الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن.

وقال خامنئي، في خطاب بمناسبة المولد النبوي، إنه "من ينتخب في أمريكا لن يفرق، لدينا سياسة واضحة ومدروسة ولن تتغير"، مضيفا: "سياستنا تجاه الولايات المتحدة محددة بوضوح ولا تتغير بتغير الأفراد. لا يهمنا من يأتي ومن يرحل"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وتابع: "النظام الأمريكي يعاني بشدة من انحطاط سياسي وأخلاقي، وأن هذه الإمبراطورية لن تستمر"، وفق تعبيره، مؤكدا أن "طهران في حاجة لتطوير قدراتها في مجال الصواريخ الباليستية للدفاع عن نفسها في مواجهة الأعداء".

وأشار المرشد الإيراني إلى الأزمة القائمة بين أذربيجان وأرمينيا مشددا بالقول: "يجب أن تنتهي الحرب في قره باغ ويجب أن تعود المناطق المحتلة إلى أذربيجان".