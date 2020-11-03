المخابرات الخارجية الروسية تكشف سبب تهافت الأجانب للعمل معها

كشف رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، أن الأجانب يوافقون على التعاون مع الأجهزة والمخابرات الروسية ليس لأسباب أيديولوجية ومصالح مادية.

وقال ناريشكين خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك":" هناك الكثير من الناس من مختلف الجنسيات تطلب بنفسها العمل معنا وليس فقط بدافع مادي أو أيديولوجي، حيث يدرك هؤلاء من خلال عرض خدماتهم أنهم يخدمون الإنسانية والأمن الدولي وروسيا ولديهم كل الثقة بنا".

وأضاف ناريشكين قائلا: "صدقوني، هناك الكثير من الأشخاص المستقلين العقلانيين الذين يتعاطفون مع السياسة الخارجية لروسيا، ويعلمون أن روسيا مستعدة للدفاع عن القيم الإنسانية العالمية والتمسك بها، بالإضافة إلى مهمتها باتباع سياسة سلام عالمية".

وقال ناريشكين: "إنهم يريدون أن يكونوا إلى جانب الخير والعدالة، تماما ككل العملاء الروس الذين يخدمون الخير والعدالة".