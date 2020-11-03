هولندا تدرس فرض حظر التجول وتعلن إغلاق المتاحف والمسارح

أعلنت السلطات الهولندية تشديد الإجراءات المتخذة في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وذلك في ظل استمرار معدل الإصابات في الارتفاع.

أمستردام - سبوتنيك . وحذر رئيس الوزراء مارك روتييه، من إمكانية فرض حظر تجول شامل في المناطق التي لن تتراجع فيها معدلات الإصابة بالوباء.

وقال روتييه، في مؤتمر صحفي: "لا تسير الأمور بشكل سيئ، لكنها بالتأكيد ليست جيدة بما يكفي، يجب أن تنخفض الأرقام، في إشارة إلى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد".

وتابع: "على المواطنين تجنب السفر إلى الخارج حتى منتصف يناير"، مضيفا: "ندرس أيضا فرض حظر تجول في مناطق إذا لم تنخفض إصابات كورونا بها".

وأعلن رئيس الوزراء إغلاق المتاحف والمسارح ومدن الملاهي لمدة أسبوعين، وقال في كلمته: "ستصبح الحياة أكثر تعقيدا في الأسبوعين المقبلين".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 46 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.2 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.