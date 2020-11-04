دبلوماسي إيراني يتحدث عن "المعضلة الكبرى"

قال كاظم غريب آبادي، سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي المصدر الأساسي للكثير من مشاكل العالم.

وأشار آبادي إلى "المعضلات التي يواجهها العالم في الوقت الحاضر مثل الحرب وانعدام الأمن والحظر والإرهاب".

وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى تصريح سابق للمرشد الأعلى للثورة الإيراني على الخامنئي، الذي قال فيه

"السبب الأساس لعداء أمريكا للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو عدم الرضوخ لسياساتها الظالمة وعدم الاعتراف بهيمنتها. إن هذا العداء سيستمر وأن السبيل الوحيد لإزالته هو تيئيس الطرف الآخر من التصور على أنه قادر على توجيه ضربة أساسية للشعب والحكومة الإيرانية".

ولفت آبادي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، إلى أن "المزيد من القرائن والأدلة الملموسة تثبت يوما بعد يوم الرؤية الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية. مكانة أمريكا أفلت ليس في العالم الإسلامي فقط بل أيضا في أوروبا وعالم الغرب".

وقال الدبلوماسي الإيراني "اليوم إلى جانب معضلات مثل تهديدات الحرب وانعدام الأمن والحظر والإرهاب هنالك معضلة أخرى باسم أمريكا أصفها بـ"المعضلة الكبرى" التي هي المصدر الأساسي للكثير من مشكلات عالم اليوم".