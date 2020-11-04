شرطة سياتل تعتقل متظاهرين أغلقوا الطرق بعد الانتخابات... فيديو

قام سكان مدينة سياتل الأمريكية في ولاية واشنطن، الذين خرجوا للتظاهر ليلة الانتخابات الأمريكية، اليوم الأربعاء، بإغلاق الطرق في المدينة؛ وأعلنت الشرطة المحلية عن اعتقال ثمانية محتجين.

وكتبت شرطة سياتل على تويتر "تم القبض على ثمانية أشخاص اليوم لعرقلة المشاة وعرقلة حركة المرور والاعتداء على ضابط والقيادة المتهورة وإحداث أضرار جنائية".

وبحسب الشرطة، فقد جرت مظاهرتان في المدينة، وبدأ المشاركون في إحداهما بوضع حواجز على الطريق ورمي أشياء مختلفة. وتم اعتقال رجل بدأ بضرب عداد موقف السيارات بمطرقة. كما تم اعتقال سائق السيارة الذي تجاوز السياج الذي أقامه ضباط إنفاذ القانون.

وتجري في الولايات المتحدة الأمريكية، انتخابات رئاسية، ويتنافس الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن على هذا المنصب. وهناك أيضا انتخابات للكونغرس.