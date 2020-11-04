الحكومة الإيطالية تفرض حظر تجوال في البلاد

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن فرضها حظر تجوال في جميع أنحاء البلاد بدءا من الساعة العاشرة ليلا.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن إيطاليا اتخذت قرار الإغلاق العام وتجلى ذلك عبر توقيع رئيس الحكومة الايطالية، جوزيبي كونتي، مرسوما يقضي ب​حظر التجوال​ في جميع أنحاء الأراضي الإيطالية.

وأشارت الصحيفة أنه تم فرض قيود أخرى يفترض أن يكشف كونتي تفاصيلها اليوم وستطبق حتى الثالث من كانون الأول/ ديسمبر، بما في ذلك إغلاق مراكز التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وشهدت العديد من المدن الإيطالية اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة بسبب الموجة الجديدة من تدابير الحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ووفقا لوكالة "أنسا" الإيطالية، تصاعدت الاحتجاجات في كل من ميلانو وتورينو ونابولي وجنوة، في أعقاب تشديد إجراءات الحجر الصحي لمجابهة فيروس كورونا والتي تشمل إغلاق المطاعم والحانات اعتبارا من الساعة 6 مساء وكافة المسارح ودور السينما وصالات الرياضة لمدة شهر.