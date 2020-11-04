"بايدن في كل مكان"... ترامب يتحدث عن مشكلة اختفاء أصوات الناخبين

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة له على "تويتر" عن مشكلة تواجهها الانتخابات الأمريكية بسبب عمل بعضهم على اختفاء الكثير من أصوات الناخبين، على حد قوله.

وقال ترامب في تغريدتين متتاليتين على "تويتر"، تعليقا على نتائج التصويت في بعض الولايات الأمريكية: "إنهم يعملون بجد لإخفاء 500 ألف صوت أتقدم بها في بنسلفانيا، في أسرع وقت ممكن، وبالمثل ميشيغان وغيرها".

They are working hard to make up 500,000 vote advantage in Pennsylvania disappear — ASAP. Likewise, Michigan and others! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى: "إنهم يجدون أصوات بايدن في كل مكان، في بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغان، هذا سيء جدا لبلدنا".

They are finding Biden votes all over the place — in Pennsylvania, Wisconsin, and Michigan. So bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

وألمح ترامب، في وقت سابق من اليوم، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن نتائج الانتخابات بدأت تتغير في بعض الولايات بشكل مفاجئ، بعدما كان متقدما.

واعتبر ترامب في تصريحاته أنه من غير المنطقي أن تغير أصوات البريد أصوات الولايات بتلك الطريقة، وأضاف: "النتائج بدأت تتغير في ولايات يسيطر عليها الديمقراطيون بطريقة غريبة"، وأضاف: "رصدنا ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة في ولايات كنت متقدما فيها".

وبدوره، أعلن مقر المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الديمقراطي جو بايدن، فوزه في الانتخابات التي جرت بالأمس، في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني في أمريكا.

وقال المحامي، بوب باور، مستشار مقر المرشح الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "نحن فزنا في الانتخابات، وسندافع عن هذه الانتخابات".

وقالت مديرة حملة بايدن، جينيفر أومالي ديلون، خلال إحاطة لها اليوم، إن جو بايدن سيفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بحسب "واشنطن بوست".

وشددت مديرة حملة بايدن الانتخابية في تصريحاتها: "أهم شيء أريد أن قوله؛ هو أن جو بايدن في طريقه للفوز في هذه الانتخابات"، وأضافت "سيكون (بايدن) الرئيس المقبل للولايات المتحدة".

وأغلقت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث كانت المراكز في ولاية ألاسكا، في أقصى شمال غربي البلاد الأخيرة في إغلاق أبوابها، ولا يزال فرز الأصوات جاريا، وربما لن تظهر النتائج حتى في وقت متأخر من اليوم، في ظل ترجيحات باحتمالية تقديم طعون قضائية.

ولا يزال بايدن متقدما حتى الآن في أصوات المجمع الانتخابي بحصوله على 238 صوتا، بينما حصل ترمب على 213 صوتا، ويتقدم بنسبة ضئيلة جدا على مستوى التصويت الوطني.