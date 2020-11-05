تعرف على المأكولات الأكثر طلبا في يوم الانتخابات الأمريكية

تتجه أنظار العالم، والأمريكيين خصوصا، إلى شاشات التلفاز في يوم الانتخابات الرئاسية لمعرفة النتائج وما سيواكبها من أحداث لاحقة.

ترتبط هذه الانتخابات بعدد من العادات والتقاليد، منها في ما يخص الأطعمة والوجبات المقدمة في هذا اليوم، حيث تحقق بعض الأطعمة مبيعات كبيرة.

"بيتزا الانتخابات"

يكون هذا اليوم بمثابة يوم "عيد العشاق" لدى لبائعي الورود؛ حيث ترتفع فيه المبيعات، إذ ترتفع مبيعات البيتزا الى 50 في المئة.

حيث يكون الجميع مشغولين بالانتخابات في هذا اليوم بحسب ما نقل موقع mashed، ومنهم الصحفيين، وبحسب ما غردت صحفية سابقة قائلة بانها لاتعمل في غرفة الأخبار إلى أن العادات القديمة لا تموت بسهولة، لذلك ستطلب البيتزا كما كانت معتادة على فعله في الانتخابات السابقة.

Not working in a newsroom anymore, but old habits die hard. #electionpizza pic.twitter.com/DvVSP6p7aj — Lynne Sherwin (@LynneSherwin) November 4, 2020

"كعكة الانتخابات"

تعتبر هذه العادة تقليدا قديما إلى أنه لم يعد منتشرا كالسابق، حيث يقوم كل من أدلى بصوته بأخذ قطعة من الكعكة، والتي تحضر من الدقيق والفواكه المجففة، ويضاف إليها الدبس أو المربى، وتعرف أحيانا باسم "كعكة التدريب"، كون اليوم الأخير من الانتخابات كان يدعى في وقت سابق بـ"يوم التدريب".

Made with almost an entire pound of butter and 2 1/2 cups of brandy: Election Day Cake! #MakeAmericaCakeAgain #Election2020 #ElectionDay pic.twitter.com/IBFc0qO9Qx — Ericka Woode (@ErickaWoode) November 2, 2020

ويعود تاريخ هذا التقليد إلى عام 1796 عندما كان يوم الانتخابات يوم عطلة رسمية، ليس ذلك فحسب، بل كان يحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد عيد الشكر.

"الوجبات السريعة"

كما يرتفع الطلب على الوجبات السريعة في مثل هذا اليوم وخاصة على أطعمة كالهمبرغر والبطاطس والتاكو والكاب كيك، فبحسب شركات توصيل الطعام الأشهر في الولايات المتحدة، فقد ارتفع الطلب على التاكو في هذا اليوم الوطني ارتفع بنسبة 155%، و107% في طلبات قطع الجبن، و79% في طلبات حلوى الكب كيك، وارتفاع آخر في طلبات الهمبرغر والبطاطس المغطاة بالجبن.

وفي مدينة نيويورك في يوم الانتخابات، كانت الأطعمة التي شهدت أكبر ارتفاعات في الطلبات عبر الإنترنت هي رقائق التورتيا والصلصة 412٪ مقارنة بليالي الخريف الأخرى في نفس المنطقة.