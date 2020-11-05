تسجيل
06:21 GMT05 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    التصويت المبكر الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نيويورك، الولايات المتحدة 26 أكتوبر 2020

    تعرف على المأكولات الأكثر طلبا في يوم الانتخابات الأمريكية

    © Sputnik . Yuki Iwamura
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 (86)
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1b/1046977133_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_402dc46f0fff0892326468ab97954e17.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202011051047075639-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/

    تتجه أنظار العالم، والأمريكيين خصوصا، إلى شاشات التلفاز في يوم الانتخابات الرئاسية لمعرفة النتائج وما سيواكبها من أحداث لاحقة.

    ترتبط هذه الانتخابات بعدد من العادات والتقاليد، منها في ما يخص الأطعمة والوجبات المقدمة في هذا اليوم، حيث تحقق بعض الأطعمة مبيعات كبيرة.

    "بيتزا الانتخابات"

    يكون هذا اليوم بمثابة يوم "عيد العشاق" لدى لبائعي الورود؛ حيث ترتفع فيه المبيعات، إذ ترتفع مبيعات البيتزا الى 50 في المئة.

    حيث يكون الجميع مشغولين بالانتخابات في هذا اليوم بحسب ما نقل موقع mashed، ومنهم الصحفيين، وبحسب ما غردت صحفية سابقة قائلة بانها لاتعمل في غرفة الأخبار إلى أن العادات القديمة لا تموت بسهولة، لذلك ستطلب البيتزا كما كانت معتادة على فعله في الانتخابات السابقة.

    "كعكة الانتخابات"

    تعتبر هذه العادة تقليدا قديما إلى أنه لم يعد منتشرا كالسابق، حيث يقوم كل من أدلى بصوته بأخذ قطعة من الكعكة، والتي تحضر من الدقيق والفواكه المجففة، ويضاف إليها الدبس أو المربى، وتعرف أحيانا باسم "كعكة التدريب"، كون اليوم الأخير من الانتخابات كان يدعى في وقت سابق بـ"يوم التدريب".

    ويعود تاريخ هذا التقليد إلى عام 1796 عندما كان يوم الانتخابات يوم عطلة رسمية، ليس ذلك فحسب، بل كان يحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد عيد الشكر.

    "الوجبات السريعة"

    كما يرتفع الطلب على الوجبات السريعة في مثل هذا اليوم وخاصة على أطعمة كالهمبرغر والبطاطس والتاكو والكاب كيك، فبحسب شركات توصيل الطعام الأشهر في الولايات المتحدة، فقد ارتفع الطلب على التاكو في هذا اليوم الوطني ارتفع بنسبة 155%، و107% في طلبات قطع الجبن، و79% في طلبات حلوى الكب كيك، وارتفاع آخر في طلبات الهمبرغر والبطاطس المغطاة بالجبن.

    وفي مدينة نيويورك في يوم الانتخابات، كانت الأطعمة التي شهدت أكبر ارتفاعات في الطلبات عبر الإنترنت هي رقائق التورتيا والصلصة 412٪ مقارنة بليالي الخريف الأخرى في نفس المنطقة.

    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 (86)

    انظر أيضا:

    مراقبون أوروبيون يتحدثون عن "غياب الشفافية وتقييد فرز الأصوات" في الانتخابات الأمريكية
    لماذا لم يتم إعلان الفائز في الانتخابات الأمريكية حتى الآن؟
    الكلمات الدلالية:
    الانتخابات, الطعام
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الروبوت النادل في مقهى شوكولادنيتسا في شارع كليمينتوفسكي في موسكو
    الروبوت النادل... لماذا يفضل المواطنون في موسكو المقاهي التي فيها روبوتات؟
    على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيم أمورهم داخل أوطانهم
    على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيم أمورهم داخل أوطانهم
    بايدن أم ترامب… المجمع الانتخابي يحسم المعركة
    بايدن أم ترامب… المجمع الانتخابي يحسم المعركة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك