الأرجنتين... لقاح "كورونا" سيكون إلزاميا ومجانيا لمن تزيد أعمارهم عن 18 عاما

قال رئيس موظفي وزارة الصحة في الأرجنتين، ليساندرو بونيلي، يوم أمس الأربعاء، إن اللقاح النهائي ضد كوفيد-19 سيكون "إلزاميا" ومجانيا في الأرجنتين لمن تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

وأضاف ليساندرو بونيلي إن اللقاح سيكون "إلزاميا" لحماية المصالح الفردية والجماعية.

وقال إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ويعانون من أمراض مصاحبة بالإضافة إلى العاملين الأساسيين في مجال الرعاية الصحية وأفراد الأمن سوف يكون لهم "الأولوية" في الحصول على اللقاح قبل بقية السكان الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

وتخطط الحكومة للحصول مبدئيا على 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي بحلول نهاية ديسمبر، في حال نجاح التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من اللقاح، وفقا لبونيلي.

وتعتزم إضافة 15 مليون جرعة أخرى بحلول يناير بعد التحقق من جميع الإجراءات الخاصة باللوائح الوطنية والدولية، بحسب وكالة "شينخوا".

وسجلت الأرجنتين أول حالة إصابة بكوفيد-19 في 3 مارس، وأبلغت عن أكثر من 1195000 حالة إصابة مؤكدة وأكثر من 32 ألف حالة وفاة بسبب المرض.

هذا وتفرض الأرجنتين حجرا صحيا صارما منذ منتصف مارس/ آذار لوقف انتشار الفيروس، وخففت القيود بشكل طفيف خلال مايو/ أيار لكنه أعاد تطبيقها في أواخر يونيو/ حزيران في العاصمة والمناطق المحيطة بها نتيجة ارتفاع عدد الإصابات.