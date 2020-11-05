إیران تدشن المرحلة الأولى من "المشروع الكبير" في مياه الخليج

افتتح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، "المرحلة الأولى من "المشروع الكبير"، لتحلية ونقل مياه الخليج الفارسي إلى الهضبة المركزية في إيران، بما يشمل محافظتي هرمزكان جنوب وكرمان".

وأوضح محافظ هرمزكان فريدون همتي، إن "المرحلة الأولى من هذا المشروع بطاقة نقل 200 ألف متر مكعب من مياه الخليج الفارسي إلى منطقة سيرجان بمحافظة كرمان تأتي في إطار المشاريع التنموية التي تبنتها وزارة الطاقة الإيرانية"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف همتي، أن "حصة هرمزكان من المرحلة الأولى لمشروع نقل مياه البحر تتراوح بين 40 و50 ألف متر مكعب، ليتم استخدامها في توفير المياه الصالحة للشرب بميناء خمير، والقرى المجاورة له"، موضحا أن "من إجمالي الطاقة الاسمية بواقع مليون متر مكعب لمشروع تحلية مياه الخليج الفارسي، تقدر حصة المحافظة ما بين 30 و40 في المئة".

وأكد المسؤول الإيراني، أن "مشروع نقل مياه الخليج الفارسي إلى المحافظات الصحراوية في البلاد، وفر 16 ألف فرصة عمل في المجالات الهندسية والتنفيذية في تلك المحافظات، منوها بأن عمليات إنشاء البنى التحتية لمشروع تحلية مليون متر مكعب من مياه الخليج أنجزت بالكامل داخل البلاد، وسيتم توظيفها تدريجيا في مختلف المجالات ذات الصلة بهذا المشروع".