خبير: احتمال فوز بايدن أعلى وفي الواقع ستحكم نائبته

أعلن رئيس مركز دراسة العلاقات الدولية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فاليري تيموشينكو، أنه إذا أصبح جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة بعد الانتخابات، فلن يكون قادرًا على الحكم لفترة طويلة لأسباب صحية، وقد يتم استبداله في الأعوام المقبلة بنائبة الرئيس.

وقال تيموشينكو لوكالة "سبوتنيك": "هناك احتمال شائع جدًا في الولايات المتحدة، بشكل عام، إذا فاز بايدن، فإن نائبة الرئيس ستحكم، وهي امرأة. وبالتالي فإنهم (الأمريكيون) سيختارون أول امرأة تتولى الرئاسة. وربما حتى في غضون ستة أشهرأو عام يغادر بايدن لأسباب صحية، وتصبح المرأة رئيسة تلقائيًا. كل شيء سيعتمد على الحالة الصحية لبايدن. لكن هذا غير مهم بالنسبة له، بايدن، في رأيي، ليس قادرًا على الحكم تماما".

وفقًا لتيموشينكو، إذا فاز بايدن، وهو أمر مرجح في رأيه، فلن يحدث شيء مهم في العلاقات مع روسيا.

وأضاف: "الموقف تجاه روسيا لن يتغير. أعتقد أنه لن تكون هناك أية خطوات جذرية... لإثبات أنه (بايدن) أفضل من ترامب في العلاقات مع روسيا، وهذا أيضًا لا ينبغي توقعه. هذا ما يقولونه خلال الحملات الانتخابية، سيتخذون بعض الإجراءات الخاصة فيما يتعلق بروسيا. ولن يتخذوا أي شيء... ربما سيذهبون إلى المفاوضات، على وجه الخصوص، بشأن ستارت 3".

يعتقد الخبير أنه في السنة الأولى من العمل، سيكون الرئيس المحتمل بايدن مشغولاً بالشؤون الداخلية للبلاد، على سبيل المثال، موضوع فيروس كورونا وإصلاح الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. وأضاف تيموشينكو: "لولا فيروس كورونا، لكان ترامب قد فاز بهدوء، دون أي شيء. حسنًا، لم يكن الشخص محظوظًا".

واختتم: "من الواضح أن بايدن سيفوز، ونحن (روسيا) نستعد بهدوء للتعاون مع الإدارة الجديدة. وسيجتمع الرئيس الجديد مع فلاديمير بوتين. كل شيء سيعتمد على النخبة الأوليغارشية التي تقف وراء بايدن، فهو نفسه لا يقرر أي شيء".