الولايات المتحدة تحجب 27 موقعا إيرانيا بتهمة التدخل في الانتخابات

وكتبت وزارة العدل الأمريكية في موقعها الرسمي على الإنترنت أن هذه المواقع تم استخدامها لتعزيز نفوذ إيران العالمي، بحسب ما ذكر موقع "irna".
US blocks 27 domains of #Iranian websites https://t.co/lMXg1mvbDj pic.twitter.com/jPcygbWS0O— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) November 5, 2020
ووفقًا للموقع، فإن 4 منها تستهدف الجماهير في الولايات المتحدة في محاولة للتأثير على السياسة والرأي العام، فيما تم استخدام البعض الآخر لاستهداف الجماهير في جميع أنحاء العالم.
يشار إلى أن انتخابات الرئاسة الأمريكية كانت قد سجلت نسبة مشاركة بمستويات قياسية، اعتبرت الأعلى منذ 120 عاما، وفق ما أوردت وسائل إعلام أمريكية.
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