الولايات المتحدة تحجب 27 موقعا إيرانيا بتهمة التدخل في الانتخابات

أكدت وزارة العدل في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، حجب 27 موقعاً تابعاً لإيران حاولت التدخل في العملية الانتخابية.

وكتبت وزارة العدل الأمريكية في موقعها الرسمي على الإنترنت أن هذه المواقع تم استخدامها لتعزيز نفوذ إيران العالمي، بحسب ما ذكر موقع "irna".

​ووفقًا للموقع، فإن 4 منها تستهدف الجماهير في الولايات المتحدة في محاولة للتأثير على السياسة والرأي العام، فيما تم استخدام البعض الآخر لاستهداف الجماهير في جميع أنحاء العالم.

يشار إلى أن انتخابات الرئاسة الأمريكية كانت قد سجلت نسبة مشاركة بمستويات قياسية، اعتبرت الأعلى منذ 120 عاما، وفق ما أوردت وسائل إعلام أمريكية.