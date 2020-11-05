خطأ فني بعرض الأصوات بين ولاية جورجيا الأمريكية ومدينة تبيليسي في القوقاز

عرضت قناة "ABC News" الأمريكية، بالخطأ، لقطات من إحدى مراكز الاقتراع في تبليسي، تتحدث عن فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا.

ولم يأخذ الصحفيون، على ما يبدو، في الحسبان أن اسم الدولة يبدو باللغة الإنجليزية هو نفسه اسم الدولة المستقلة في جنوب القوقاز.

تُظهر اللقطات قائمة الانتظار إلى مركز الاقتراع الواقع في منطقة تبليسي فاك. يظهر نقش باللغة الجيورجية فوق المدخل.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الخلط بين لقطات من جورجيا على التلفزيون الأمريكي والأحداث التي تجري في جيورجيا.

يذكر أن آخر مرة حدث فيها مثل هذا الخطأ المؤسف كانت في أبريل/نيسان 2020. ثم، في نشرة أخبار "فوكس نيوز"، تمت إحالة مدينة مارنيولي الجيورجية عن طريق الخطأ إلى ولاية جورجيا.