بايدن يقلص الفارق مع ترامب في ولاية جورجيا إلى أقل من ألفي صوت

تراجع تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية جورجيا مع تواصل فرز الأصوات في الولاية، إلى أقل من 2000 صوت حتى الساعة 9:40 مساء الخميس (بالتوقيت المحلي).

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية لدى الولاية ما يقرب من 16 ألف بطاقة اقتراع يتم فرزها.

​من جانبه، قال مركز إديسون للأبحاث إنه بعد فرز 99 % من الأصوات في ولاية جورجيا الحاسمة، حصل ترامب على 49.4 % من الأصوات مقابل 49.4 % لبايدن.

Georgia is actually the nightmare scenario for Trump at the moment. ~16,000 votes uncounted. Trump has a 2,497 vote lead right now. — Abby D. Phillip (@abbydphillip) November 6, 2020

كما تراجع تفوق ترامب في ولاية بنسلفانيا إلى حوالي 50 ألف صوت حتى الساعة 9 مساء، وأعلن مركز إديسون، في وقت سابق، إن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، قلص الفارق مع الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا إلى أقل من 0.1 في المئة، إذ حصل ترامب على 49.9 % وبايدن على 48.9 %.

وجرت، يوم الثلاثاء الماضي، عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا.

وتشير النتائج الأولية إلى اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز، فقد حطم بايدن، أمس الأربعاء الرقم القياسي بحصده أكبر عدد من الأصوات يحصل عليه مرشح رئاسي في التاريخ الأمريكي.

ويعتبر هذا السباق الانتخابي الأشرس منذ عقود، حيث يأتي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة.