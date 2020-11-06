"فيسبوك" تحذف شبكات حسابات "زائفة" في 8 دول من بينها مصر والمغرب

قالت شركة "فيسبوك"، اليوم الجمعة، إنها فككت سبع شبكات منفصلة من الحسابات والصفحات الزائفة على منصتها كانت تنشط في إيران وأفغانستان ومصر وتركيا والمغرب وميانمار وجورجيا وأوكرانيا، وذلك بسبب "سلوك زائف منسق".

وأعلنت الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير أنها أغلقت هذه الشبكات في إطار تقريرها الشهري عن "السلوك الزائف المنسق" والذي أشار أيضا إلى أن فيسبوك أزالت قرابة 8000 صفحة ضالعة في حملات مضللة حول العالم في أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكان الكثير من الشبكات التي أغلقتها فيسبوك ضالعا في حملات تأثير سياسي مضللة باستخدام حسابات زائفة تستهدف الجماهير في الداخل والخارج.