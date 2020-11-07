ترامب يعلن فوزه بالانتخابات الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، انتصاره في الانتخابات الأمريكية، على منافسه جو بايدن "بفارق كبير".

وغرد ترامب على صفحته في موقع "تويتر" قائلا: "لقد فزت في الانتخابات بفارق كبير"، بالرغم من عدم صدور النتائج النهائية.

I WON THIS ELECTION, BY A LOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

وتأتي تغريدة ترامب بعد تغريدة سابقة قال فيها: "أشياء سيئة حدثت خلال الساعات الماضية حيث منعت الشفافية القانونية بشكل خبيث وفظ".

وتابع أن "الجرارات قامت بسد الأبواب وجرى تغطية النوافذ بالورق المقوى السميك بحيث لا يرى المراقبون ما يحدث بداخل غرف الفرز، لقد حدثت تغييرات كبرى قد تغير من النتائج بعدة ولايات من ضمنها بنسلفانيا".