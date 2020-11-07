تعليقا على فوز بايدن بالرئاسة... ترامب: سنرفع دعوى في المحكمة يوم الاثنين

في تعليقه على إعلان وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، قال الرئيس الأمريكي دونال ترامب إن حملته ستبدأ في الطعن على نتائج الانتخابات الأمريكية أمام القضاء يوم الاثنين.

وأضاف ترامب في بيان "نحن نعلم جميعا لماذا يتعجل جو بايدن إعلان فوزه زيفا، ولماذا تحاول وسائل الإعلام المتحالفة معه مساعدته بقوة: إنها لا تريد كشف الحقيقة"،بحسب رويترز.

وقال ترامب "الحقيقة...هي أن هذه الانتخابات لم تحسم بعد ".

ووجه ترامب مرارا مزاعم دون أساس بحدوث تزوير في الانتخابات.