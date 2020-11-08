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    جيل بايدن

    جيل بايدن... من هي سيدة أمريكا الأولى المقبلة

    © AFP 2020 / ALEX WONG
    العالم
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    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 (53)
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    أصبحت جيل بايدن سيدة الولايات المتحدة الأمريكية الأولي، عقب فوز زوجها جون بايدن برئاسة أمريكا.

    المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن برفقة ابنته آشلي بايدن وزوجته جيل بايدن
    © AFP 2020 / JIM WATSON
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    وستكون جيل بايدن (69 عاما)، سيدة أمريكا الأولى، بعد أن شغلت منصب السيدة الثانية للولايات المتحدة بين عامي 2009 و2017، في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وذلك حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

    ولدت جيل، وهي مدرّسة أمريكية، في بلدية هامنتون في ولاية نيوجيرسي، عام 1951، ونشأت في منطقة ويلو غروف بمقاطعة مونتغومري في ولاية بنسلفانيا.

    وتزوجت جيل من جو بايدن عام 1977، وأصبحت زوجة أب لابنيه الصغار من زواجه الأول، بو وهنتر، اللذان توفيت والدتهما وشقيقتهما الرضيعة في حادث سير عام 1972. وقد أنجب جو وجيل بايدن، عام 1981، ابنتهما الوحيدة، آشلي.

    حازت جيل بايدن درجة البكالوريوس من جامعة ديلاوير، ودرجتي الماجستير من جامعة ويست تشيستر ومن جامعة فيلانوفا، ودرجة الدكتوراة من جامعة ديلاوير.

    درست جيل اللغة الإنجليزية في المدارس الثانوية لمدة 13 عامًا، وعملت بين عامي 1993 و2008 في تدريس اللغة الإنجليزية وكتابتها في كلية ديلاوير الفنية والمجتمعية.

    ومنذ عام 2009، عملت جيل كأستاذة للغة الإنجليزية في كلية شمال فيرجينيا المجتمعية، ويعُتقد بأنها أول سيدة ثانية للولايات المتحدة تعمل مقابل أجر مادي في الفترة التي يشغل فيها زوجها منصب نائب الرئيس.

    ابنتها الوحيدة من جو بايدن هي آشلي بايدن (39 عاما) وهي من مواليد 8 يونيو 1981 في ويلمنتغون بولاية ديلاوير، وهي ناشطة وسيدة أعمال، وقد شغلت منصب المدير التنفيذي لمركز ديلاوير للعدالة من 2014 إلى 2019. وأسست شركة الأزياء "ليفليهود".

    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 (53)

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    الكلمات الدلالية:
    الانتخابات الأمريكية 2020, جو بايدن
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