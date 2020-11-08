مدير "الصحة العالمية" يتطلع للعمل مع بايدن في مجال مكافحة فيروس كورونا

هنأ مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على فوزهما في السباق الرئاسي الأمريكي، معربا عن تطلعه للتعاون مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة وباء "كوفيد-19".

وقال غيبريسوس، في تغريدة على تويتر، اليوم الأحد، "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن، ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس، ونتطلع أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية، إلى العمل معك ومع إدراتك".

Congratulations to President-elect @JoeBiden & Vice President-Elect @KamalaHarris! My @WHO colleagues and I look forward to working with you and your teams. Crises like the #COVID19 pandemic show the importance of global solidarity in protecting lives and livelihoods. Together! — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 8, 2020

​وأضاف أن "أزمات مثل جائحة كوفيد-19 تظهر أهمية التضامن العالمي في حماية الأرواح وسبل العيش سويا".