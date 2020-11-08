بايدن ذهب إلى الكنيسة بينما كان ترامب يلعب الغولف

توجه جو بايدن، الذي فاز، وفقًا لتقارير إعلامية أولية، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، صباح الأحد، إلى قداس في الكنيسة بالقرب من منزله في ولاية ديلاوير.

ووفقا للخدمة الصحفية لمقر بايدن، فإن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، الذي يرفض الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات، لعب الغولف في نادٍ يمتلكه بالقرب من واشنطن.

ويُعرف بايدن بأنه كاثوليكي ملتزم، ويمكن أن يصبح ثاني رئيس كاثوليكي في تاريخ الولايات المتحدة بعد جون كينيدي.

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن، أمس السبت، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

بينما كرر دونالد ترامب، اليوم الأحد، اتهامه للديمقراطيين بـ"سرقة الانتخابات"، والتي أعلنت عدة وسائل إعلام أمريكية تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن فيها بعد الإحصاءات الأولية.