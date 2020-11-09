ماذا قال بايدن في تصريحات قديمة بشأن قاعدة عسكرية في القرم

ذكرت صحيفة أن جو بايدن طمح بصفته نائبا للرئيس الأمريكي إلى نشر قوات أمريكية في شبه جزيرة القرم.

وقال بايدن في تصريحات أدلى بها في عام 2016، إن القرم أمكنها أن تغدو قاعدة عسكرية ممتازة لحلف شمال الأطلسي وقوات الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن واشنطن تولي شبه جزيرة القرم اهتماما كبيرا، وفقا لما نشرته وسائل إعلام روسية.

وكان يفترض وفقا لمخططات بايدن، أن تغادر القوات الروسية شبه جزيرة القرم عندما تنتهي مدة إيجار القاعدة العسكرية في سيفاستوبول، وتحل محلها قوات بحرية أمريكية.

يذكر أن القائمة بأعمال الولايات المتحدة الأمريكية في أوكرانيا، كريستينا كوين، قالت لنائبة وزير الخارجية الأوكراني، أمينه جبروفا، أخيرا إن بلادها مستعدة لمساعدة أوكرانيا على "استعادة القرم".

وكانت القرم جزءا من روسيا حتى بداية خمسينات القرن الـ20، عندما قررت السلطة السوفييتية نقل تبعية القرم إلى جمهورية أوكرانيا السوفييتية. واستعادت القرم وضعها كأحد الأقاليم الروسية في عام 2014 بمشيئة سكانها. وبعد ذلك اتجهت الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات "عقابية" ضد روسيا.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية عن فوز بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت في هذا الشهر، نوفمبر/تشرين الثاني. ولم يتم إعلان النتائج الرسمية بعد.