خبراء الأرصاد الجوية يعلنون عن اقتراب عواصف استوائية جديدة إلى فيتنام

أعلن مرصد هونغ كونغ للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أن عاصفتين استوائيتين جديدتين تتجهان نحو شواطئ فيتنام من المحيط الهادئ.

وفقا للخبراء، يقع مركز العاصفة الاستوائية 21 هذا الموسم "إيتاو" في بحر الصين الجنوبي، على بعد 440 كيلومترا شمال شرق مدينة هو شي مينه. من المتوقع أن تتحرك ​​بسرعة 15 كم / ساعة نحو الساحل الجنوبي لفيتنام، حسب REGNUM.

في الوقت نفسه، شرق الفلبين، تتحرك العاصفة الاستوائية رقم 22 فامكو في آسيا، على بعد 840 كيلومترًا شرق مانيلا. من المتوقع أنه بحلول يوم الخميس، 12 نوفمبر، سوف تشتد إلى إعصار وتضرب جزيرة لوزون شمال الفلبين برياح تبلغ سرعتها 155 كم / ساعة، وبعد ذلك ستنتقل إلى شواطئ فيتنام.

في أكتوبر/تشرين الأول، تعرضت هذه الدولة الساحلية لثلاثة أعاصير في وقت واحد، مما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية أدت إلى وقوع إصابات.