وفاة الرئيس المالي الأسبق توماني توريه

توفي الرئيس المالي الأسبق، أمادو توماني توريه، وذلك عن عمر يناهز 72 عاما.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية المستقلة، إن الرئيس المالي الأسبق أمادو توماني توريه، توفي بعد صراع مع المرض، حيث كان يتلقى علاجه في أحد المستشفيات التركية.

وقال عمر توريه، ابن شقيق الراحل، إن توماني توريه "توفي ليل الاثنين في تركيا".

وتوريه من مواليد 1948 بوسط مالي، في منطقة موبتي.

وحكم توريه مالي أول مرة خلال مرحلة انتقالية استمرت 14 شهرا.

وحكم فترة ثانية لمدة 10 سنوات، حيث نجح في انتخابات 2002.

وتم الانقلاب على أمادو توماني توريه قبل حلول موعد الانتخابات بشهر.