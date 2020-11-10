استطلاع: معظم الأوكرانيين لا يثقون برئيسهم الحالي

ووفقا لنتائج الاستطلاع المنشور على الموقع الإلكتروني للمركز، إن 33% من المواطنين الأوكران يثقون بالرئيس الحالي، مقابل 62% لا يثقون به، في حين أن بقية المشاركين في الاستطلاع امتنعوا عن الإجابة.

وبحسب النتائج، عبّر أغلب المشاركين عن عدم ثقتهم في جميع السياسيين الأوكرانيين الذين وردت أسماؤهم في الاستطلاع.

وفي وقت سابق، أعلن زيلينسكي في مقابلة مع "بي بي سي"، أنه إذا لم يتمكن من إنهاء الحرب في دونباس، فيجب أن يحل محله شخص آخر.

وقال زيلينسكي: "قلت على الفور إنني لا أتشبث بالسلطة، ولا أركض خلف الشعبية".

وتابع قائلا: "أنا أؤمن بتسوية سلمية في دونباس. ولو كان العكس كذلك، لما توجهت إلى رئاسة أوكرانيا. إنه أمر صعب للغاية، وهنا نحتاج إلى مساعدة العالم بأسره، هذا صحيح. لكنني لا أفقد هذا الإيمان".