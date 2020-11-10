إعادة اعتقال ممرضة بريطانية متهمة في "جريمة مروعة"

وبحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية احتجزت الممرضة لوسي ليتبي (30 عامًا)، لأول مرة في عام 2018 بتهمة الشروع في قتل رضيع تاسع أثناء عملها في مستشفى كونتس أوف تشيستر.

وتم القبض على الممرضة مرة أخرى في 2019 بسبب نفس الجرائم.

وقالت الشرطة البريطانية في بيان لها، لم يحدد اسم الممرضة، أنهم يبحثون الآن في تسع محاولات قتل.

وجاء في البيان: "في يوليو 2018، تم اعتقال أخصائية رعاية صحية للاشتباه في ارتكابها جريمة قتل فيما يتعلق بوفاة ثمانية أطفال ومحاولة قتل ستة أطفال في وحدة حديثي الولادة في مستشفى كونتس أوف تشيستر. وبعد ذلك تم الإفراج عنها بكفالة لحين إجراء مزيد من التحقيقات".

وتابع البيان: "في يونيو 2019، أعيد اعتقالها للاشتباه في ارتكابها جريمة قتل فيما يتعلق بوفاة ثمانية أطفال ومحاولة قتل ستة أطفال. كما تم القبض عليها فيما يتعلق بمحاولة قتل ثلاثة أطفال آخرين".

وأشار البيان إلى أنه كجزء من التحقيقات المستمرة "أعيد اعتقال أخصائية الرعاية الصحية للاشتباه في ارتكابها جريمة قتل فيما يتعلق بوفاة ثمانية أطفال ومحاولة قتل تسعة أطفال".

وأضاف: "المرأة قيد الاحتجاز حالياً تساعد الضباط في استفساراتهم".

وبدأ المحققون في بريطانيا تحقيقا في وفيات الرضع في المستشفى في مايو 2017، ودرسوا في البداية وفاة 15 طفلا بين يونيو 2015 ويونيو 2016. واتسع التحقيق في وقت لاحق إلى وفاة 17 رضيعًا و16 حالة انهيار غير مميتة بين مارس 2015 ويوليو 2016.

وتنفي الممرضة التهم الموجهة إليها وتؤكد أنها تعمل في الوحدة منذ كانت طالبة، وتحب رؤية الأطفال وهم يكبرون.