الجيش الباكستاني يقصف الجزء الهندي من كشمير

أعلنت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الأربعاء، عن قيام الجيش الباكستاني بإطلاق قذائف من نوع مورتر على ثلاثة قطاعات في إقليم جامو وكشمير على الحدود بين البلدين.

ونقلت وكالة "PTI" الهندية عن مصادر دفاعية إن "الجيش الباكستاني انتهك وقف إطلاق النار من خلال فصف قطاعات كيرني وشاهبور والقصبة في منطقة بانش الواقعة على خط السيطرة في جامو وكشمير".

وأضاف المصدر الهندي أن الجيش الهندي قام بالرد على مصادر النيران، ولم يتم الإبلاغ عن الخسائر في صفوف العسكريين والمدنيين.

وبحسب الجانب الهندي، انتهكت باكستان في تشرين الثاني/ نوفمبر، نظام وقف إطلاق النار في كشمير الساري منذ عام 2003 لمدة 13 مرة، وفي عام 2020، بلغ عدد هذه الحوادث المسلحة 3.8 ألف.

وفي العام الماضي، أثارت الهند غضب باكستان بإعلانها تغييرات في وضع كشمير وسحب بعض امتيازات المنطقة.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الباكستانيين لم يربطوا بين الخطوة الهندية السابقة ومقترحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، فمن المرجح أن يُنظر إلى الإجراء الباكستاني في البلدين على أنه رد انتقامي جزئي.