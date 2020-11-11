مقتل 10 أشخاص بتحطم مروحيتين في أفغانستان

قتل عشرة أشخاص في سقوط مروحيتين للجيش الأفغاني، في إقليم ننجرهار شرقي البلاد.

وكتبت قناة "أريانا نيوز" المحلية، تحطمت المروحيتان التابعتان للجيش الوطني الأفغاني، في قضاء خساراك، عند محاولة الهبوط الليلة الماضية.

وذكرت القناة، أن وزارة الدفاع الأفغانية أعلنت عن تحطم مروحية واحدة تابعة للقوات المسلحة، قرابة منتصف الليل بالتوقيت المحلي. منوهة بأن الحادث وقع "بسبب مشاكل فنية".

وقالت الوزارة، في بيان: "لسوء الحظ، نتيجة هذا الحادث، قتل أحد أفراد الطاقم وضابط من الشرطة الوطنية الأفغانية وأصيب اثنان آخران".

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن تحطم مروحية عسكرية من طراز "مي-17".