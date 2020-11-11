بعد ترسيم الحدود... السيسي يعلن مساندة اليونان بشأن "استفزازات شرق المتوسط"

صرح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأن بلاده تقف إلى جانب اليونان ضد أي عمليات استفزازية في شرق البحر المتوسط أو مرتبطة بحدودها البحرية في حدود القوانين والأعراف الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء القمة الذي جمع الرئيس السيسي ونظيرته اليونانية، كاترينا ساكيلاروبولو، والذي شدد خلاله السيسي على أن العلاقات مع اليونان تتقدم بشكل كبير، مشيرا إلى أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية يعكس حجم التفاهم وقوة العلاقات بين البلدين، حسبما نقل "اليوم السابع".

وأكد السيسي أن مكافحة الإرهاب والتطرف ليست مرتبطة بالأديان، ولكن هي شكل من أشكال الانحراف الفكري الذي نعاني منه جميعا، مضيفا: "مهم قوى إن هذا الأمر لا يتحول إلى إساءة إلى الأديان وإلى مشاعرالمؤمنين".

وكان السيسي قد أصدر قرارا، أغسطس/آب الماضي، بالموافقة على اتفاق مع اليونان حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة، الموقع بين البلدين.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 444 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين مصر واليونان بشأن تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، الموقع بتاريخ 6 أغسطس/ آب 2020، وذلك حسب صحيفة "الأهرام" المصرية.

ووقعت مصر واليونان اتفاقا حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز.