الأجهزة الأمنية تشن حملة اعتقالات وسط يريفان بعد هتافات معارضة لباشينيان

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في العاصمة الأرمينية يريفان، اليوم الأربعاء، بقيام الأجهزة الأمنية بتفريق المتظاهرين عند مبنى الأوبرا وسط البلاد.

وذكر موقع "سبوتنيك- أرمينيا" أن أحزاب المعارضة الأرمينية نظمت تحركات احتجاجية ضد سياسة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان وقيامه بالتوقيع على اتفاق وقف العمليات العسكرية في منطقة قاره باغ.

وبحسب المراسل فإن المعارضة الأرمينية أطلقت هتافات "نيكول خائن"، حيث أعلن ممثل المجلس الأعلى للحزب المعارض ثلاثة شروط يجب أن تسعى المعارضة من أجلها.

وبحسب اشكان: "الآن المهمة الرئيسية لنا جميعًا هي خلاص آرتساخ. لهذا، نحتاج إلى اتخاذ ثلاث خطوات. الأولى هي إنشاء لجنة لإنقاذ الوطن، وهو ما فعلناه بالفعل؛ ثانيًا، المطالبة فورًا باستقالة نيكول باشينيان والحكومة؛ وثالثًا، إنقاذ أراضينا التي تم بيعها بالخيانة".

وينص إعلان وقف العمليات العسكرية على بقاء القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، ونشر قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.