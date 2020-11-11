نتنياهو: لن أنسى ما قاله بايدن... فكلامه في ذهني وقلبي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هناك لحظتين منقوشتين في ذهنه وقلبه تتعلق بجو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب.

وكتب نتنياهو على حسابه الرسمي باللغة العربية على "تويتر": لن أنسى لحظتين منقوشتين في ذهني وقلبي: الأقوال المؤثرة التي قالها جو بايدن عن والدي بعد وفاته عام 2012 وحديثنا المطول حين اتصلت به بعد وفاة نجله بو عام 2015".

لن أنسى لحظتين منقوشتين في ذهني وقلبي: الأقوال المؤثرة التي قالها جو بايدن عن والدي بعد وفاته عام 2012 وحديثنا المطول حين اتصلت به بعد وفاة نجله بو عام 2015. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 10, 2020

​وكتب نتنياهو تغريدة أخرى جاء فيها: "أؤمن بأن تعزيز دعم الحزبين الأمريكيين لإسرائيل هو جوهر أساسي في سياستنا الخارجية. أولي أهمية هائلة لشرح السياسة الإسرائيلية لهذين الحزبين ولكنني لا أكتفي بشرحها بل أصر عليها ولا فرق إذا الإدارة هي جمهورية أو ديمقراطية".

أؤمن بأن تعزيز دعم الحزبين الأمريكيين لإسرائيل هو جوهر أساسي في سياستنا الخارجية.



أولي أهمية هائلة لشرح السياسة الإسرائيلية لهذين الحزبين ولكنني لا أكتفي بشرحها بل أصر عليها ولا فرق إذا الإدارة هي جمهورية أو ديمقراطية. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 10, 2020

​وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن، السبت الماضي، فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن "العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد ليس سهلا"، مؤكدا أنه "سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين".

كما تعهد بايدن، في خطاب الفوز، بأن يكون رئيسا يسعى لوحدة الولايات المتحدة وليس انقسامها.

من جانبه، لم يعترف ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات.

كما اتهم ترامب الحزب الديمقراطي بسرقة الانتخابات، مشككا في عمليات فرز الأصوات، والتي أشار إلى تضمنها أصواتا غير قانونية، في إشارة إلى الأصوات التي وصلت عبر البريد بعد يوم الانتخابات، والتي تم احتسابها ضمن الأصوات ورجحت كفة الديمقراطي جو بايدن في عدة ولايات.