"بسبب وجود هامش بسيط"... ولاية جورجيا الأمريكية تقرر إعادة فرز الأصوات

أعلنت ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، إعادة فرز الأصوات بطريقة يدوية بعد ملاحظة وجود هامش صغير جدا بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

قال وزير الخارجية في الحكومة المحلية بولاية جورجيا الأمريكية، براد رافينسبيرجر، في مؤتمر صحفي عقد اليوم: "من الناحية الحسابية، في الواقع يتعين علينا إجراء إعادة فرز كاملة بشكل يدوي لجميع الأصوات، لأن الهامش (بين ترامب وبايدن) قريب جدًا".

وأضاف "نريد أن نبدأ (بإعادة الفرز) هذا قبل انتهاء الأسبوع"، بحسب "رويترز".

تأتي هذه الخطوة بعد اتهام ترامب الحزب الديمقراطي بسرقة الانتخابات، مشككا في عمليات فرز الأصوات التي أشار إلى تضمنها أصوات غير قانونية، في إشارة إلى الأصوات التي وصلت عبر البريد بعد يوم الانتخابات، والتي تم احتسابها ضمن الأصوات ورجحت كفة الديمقراطي جو بايدن في عدة ولايات.

ولم يعترف الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، حتى الآن بخسارته لانتخابات الرئاسة بعد أربعة أيام من إعلان مركز إديسون أن بايدن تجاوز 270 صوتا اللازمة في المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.

هذا وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن، السبت الماضي، فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف، أن "العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد ليس سهلا"، مؤكدا أنه "سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين".

كما تعهد بايدن، في خطاب الفوز، بأن يكون رئيسا يسعى لوحدة الولايات المتحدة وليس انقسامها.

من جانبه، لم يعترف ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات.