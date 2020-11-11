منظمة معاهدة الأمن الجماعي ترحب بإحلال السلام في قره باغ

أعلن الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، اليوم الأربعاء، عن ترحيب المنظمة بوقف الأعمال العدائية في منطقة النزاع في ناغورني قره باغ.

موسكو - سبوتنيك. وقال زاس للصحفيين: "نحن نقيم بشكل إيجابي وقف الأعمال العدائية في منطقة النزاع في ناغورني قره باغ. وقد أمكن ذلك بعد توقيع رئيسي روسيا وأذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، على بيان بهذا الصدد".

وأضاف بقوله "ونرحب بكل الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى السلام في المنطقة وحقن الدماء. وقد دعت منظمة معاهدة الأمن الجماعي الأطراف المتنازعة مرارا للعودة إلى وقف إطلاق النار وحل نزاع ناغورني قره باغ فقط من خلال محادثات السلام ".

هذا ووقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا يوم الاثنين، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.