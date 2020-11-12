موقع يوتيوب يعود للعمل بعد عطل مفاجئ

أعلنت شركة "يوتيوب"، اليوم الخميس، أنه جرى معالجة العطل الفني الذي أدى لمشكلات بالموقع لفترة وجيزة، وتأثر به أكثر من 250 ألف مستخدم.

وذكر موقع "The Verge" الإلكتروني، أن الأعطال المرصودة شملت مئات الألاف من المستخدمين حيث شهدت الساعات الأخيرة مشاكل على المنصة وخصوصا عمليات تحميل المقاطع من قبل المستخدمين.

If you’re having trouble watching videos on YouTube right now, you’re not alone – our team is aware of the issue and working on a fix. We’ll follow up here with any updates. — TeamYouTube (@TeamYouTube) November 12, 2020

وفي وقت سابق، قالت "يوتيوب" في تغريدة على تويتر إن "فريقنا على علم بالمشكلة ويعمل على إصلاحها".

...And we’re back – we’re so sorry for the interruption. This is fixed across all devices & YouTube services, thanks for being patient with us ❤️ https://t.co/1s0qbxQqc6 — TeamYouTube (@TeamYouTube) November 12, 2020

وثم أعلنت في تغريدة جديدة: "تم معالجة العطل الفني الذي أدى لمشكلات بالموقع لفترة وجيزة".