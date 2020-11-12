الولايات المتحدة تجدد التزامها بالدفاع عن كوريا الجنوبية في عهد بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب أخيرا، جو بايدن، اليوم الخميس، أن واشنطن ستبقي على التزاماتها الدفاعية تجاه كوريا الجنوبية.

وذكر موقع "The Hill" الأمريكي عن مشاورات جرت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي مو جاي إن، جدد فيها التزام واشنطن بالدفاع عن سيئول.

وأشار الموقع إلى أن بايدن لفت خلال محادثاته أن كوريا الجنوبية هي محور التعاون الأمني بين دول المحيط الهادئ.

ولفت البيان الصادر عن الرئيسين إلى أن الرئيس الأمريكي أكد لكوريا الجنوبية إنه سيتعاون عن كثب لحل التحديات المشتركة، بداية من ​كوريا الشمالية​ إلى تغير المناخ.

I just spoke to @JoeBiden and congratulated him on his election. We reaffirmed our firm commitment to a robust ROK-US alliance and peaceful and prosperous Korean Peninsula. Going forward, I will work closely with him to meet global challenges including COVID19 and climate change. — 문재인 (@moonriver365) November 12, 2020

وفي تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن رئيس كوريا الجنوبية أنه "هنأ بايدن على فوزه بالرئاسة وأنهم أعادوا تأكيد التزامهم بتحالف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة القوي، وكذلك ​السلام​ والازدهار في شبه ​الجزيرة​ الكورية".