إعلام: أشكينازي يؤكد أن بايدن سيعيد العمل بالاتفاق النووي مع إيران

قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي إن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ستعيد العمل بالاتفاق النووي مع إيران مع إدخال تعديلات بسيطة على بنوده، بحسب إعلام عبري

جاء ذلك وفق ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية العامة "كان ريشيت بيت" عن مصادر في لجنة الأمن والخارجية التابعة للكنيست (البرلمان).

وقالت المصادر إن أشكينازي أكد خلال اجتماع مغلق للجنة، أمس الأربعاء، على رغبة إسرائيل في المشاركة بعملية صياغة الاتفاق، بعد استبعادها منها في عهد إدارة أوباما.

وبحسب المصادر، أشار أشكينازي أنه سيكون من بين أهداف إسرائيل أن يتطرق الاتفاق إلى برنامج الصواريخ الإيراني.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد انسحب في 2018 من الاتفاق الذي وقعته إدارة سلفه باراك أوباما مع إيران عام 2015، وأعاد ترامب عقوبات على طهران.

ورفض مكتب أشكينازي التعليق على مضمون تصريحاته في لجنة الأمن والخارجية.