أفيخاي أدرعي: عندما تتشابك الأيدي تصنع الشعوب مستقبلها

نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صورا قال إنها تعكس معنى السلام بين 3 دول في الشرق الأوسط.

وتظهر في الصورة، التي نشرها على "تويتر"، اليوم الخميس، 3 فتيات يرتدين أعلام إسرائيل والإمارات والبحرين، وتمسك كل منهن بيد الأخرى.

وعلق أدرعي بعبارة قال فيها: "عندما تتشابك الأيدي.. تصنع الشعوب مستقبلا"، مضيفا: "صباح السلام من تل أبيب".

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، توقيع اتفاقية سلام بين الإمارات وإسرائيل، وتوقيع بيان مشترك بين البحرين وإسرائيل.

وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقية بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

واعتبر ترامب أن هذا الاتفاق يكسر قيود الماضي، مضيفا: "إنه فجر يوم جديد في الشرق الأوسط يجعلنا نأخذ خطوة جديدة نحو منطقة يعيش فيها الناس بأمن وسلام".