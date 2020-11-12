الكرملن: بوتين يثمن نهج أردوغان البناء وستتم تسوية التباينات والاختلافات

قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقدر تقديرا عاليا النهج البناء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وستتم تسوية الفروق الدقيقة والخلافات التي تنشأ خلال الحوار مع الشركاء الأتراك.

وقال بيسكوف، اليوم الخميس:

"كانت لدينا وجهات نظر مختلفة منذ البداية... روسيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة والرؤساء المشاركون وفرنسا ودول أوروبية أخرى مؤيدون مقتنعون للنهج القائل بأنه لا يوجد بديل لتسوية الصراع (في ناغورني قرة باغ ) بالطرق السياسية والدبلوماسية. نحن نتمسك بوجهة النظر هذه. تركيا تتمسك بوجهة نظر مختلفة، ولكن مع ذلك، في حل المشاكل الإقليمية المختلفة، أظهر التفاعل بين روسيا وتركيا فعاليته".

وأكد أن روسيا تقدر مثل هذه التفاعلات ومستوى الثقة والتعاون المتبادلين.

وأضاف بيسكوف: "أنتم تعلمون أن رئيسنا يقدر تقديرا عاليا النهج البناء لنظيره التركي، الرئيس أردوغان. إنهم يواصلون الحوار الوثيق والموضوعي. لكن، بالطبع، لا يخلو من بعض الفروق الدقيقة في نهجهم. والخلافات، التي نضعها في الاعتبار أيضا".

وقال بيسكوف: "سنستقر في سياق الحوار مع شركائنا الأتراك"، مشيرا إلى أن الكرملين مقتنع بإمكانية التوقيع على بيان مشترك.

في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، وقع قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، فلاديمير بوتين وإلهام علييف ونيكول باشينيان، بيانًا مشتركًا بشأن الوقف الكامل للأعمال العدائية في ناغورني قرة باغ. وبحسب البيان، فإن عددا من المناطق ستخضع لسيطرة أذربيجان، حيث تتبادل الأطراف الأسرى، وتنتشر قوات حفظ السلام الروسية على طول خط التماس وعلى طول ممر لاتشين الذي يربط قره باغ بأرمينيا.