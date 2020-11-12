الحكومة الإيرانية تكشف ما ستفعله مع الرئيس الأمريكي الجديد

قال المتحدث باسم الحكومة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي ربيعي، إن على المسؤولين الجدد في الإدارة الأمريكية المنتخبة العودة إلى التزامات بلادهم السابقة بلا قيد أو شرط.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، أكد ربيعي أن "على الحكومة الأمريكية القادمة الاهتمام والعودة إلى جميع المعاهدات التي انتهكتها الحكومة الأمريكية السابقة وتخلت عنها".

وأشار إلى أنهم في إيران سيقومون "بمتابعة دقيقة لتصريحات وإجراءات المسؤولين الجدد في البيت الأبيض ونحيل الحكم بشأنها للمستقبل".

وتابع: "ما نتوقعه بالتحديد من المسؤولين الجدد في البيت الأبيض هو العودة إلى جميع الالتزامات والتعهدات السابقة بلا قيد أو شرط وفي خطوة أولى يجب حتما إلغاء الحظر والقيود المفروضة على نقل الأرصدة الإيرانية وأن تتحمل الحكومة الأمريكية المسؤولية تجاه الأضرار التي ألحقتها بلادها بالشعب الإيراني خلال هذه الفترة".

وأكد ربيعي أنه "حينما أجرينا مفاوضات مع حكومة أوباما (في إطار الاتفاق النووي) فإننا في الواقع لم نخض المفاوضات مع الحزب الديمقراطي، بل مع حكومة الولايات المتحدة، إلا أن ترامب هو الذي أطاح بسياسات منافسه الحزبي وانتهج سياسة عدائية وحاقدة بدلا عن ذلك".

وشدد على أنه "بناء على هذه السياسات، سنتابع سلوكيات وإجراءات الطرف الآخر وسنتخذ السياسات اللازمة بما يناسبها".