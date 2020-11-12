بعد احتجاجهم على اتفاق قرة باغ... الشرطة الأرمينية تعتقل أكثر من 60 شخصا... فيديو

نُقل أكثر من 60 شخصًا من تجمع للمعارضة، نظم بعد ظهر اليوم في ساحة الحرية، إلى مراكز الشرطة في يريفان، اليوم الخميس، حسبما قال متحدث باسم الخدمة الصحفية لوكالة إنفاذ القانون.

وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس أن:

"62 شخصا نقلوا إلى مراكز الشرطة". وأوضح أن المتظاهرين اعتقلوا في إطار الدعوى الجزائية المرفوعة ضدهم.

وتنظم مسيرات للمعارضة في يريفان منذ عدة أيام، يطالب المشاركون فيها باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان بسبب توقيعه اتفاقًا لوقف إطلاق النار في قرة باغ.

فتحت دائرة التحقيقات الخاصة بأرمينيا دعوى جنائية بموجب المادة "تنظيم وعقد تجمع في انتهاك للأمر الذي ينص عليه القانون"، التي تنص العقوبة القصوى فيها على اعتقال لمدة شهرين.

تم اعتقال عشرة من زعماء المعارضة، من بينهم رئيس حزب "أرمينيا المزدهرة" جاجيك تساروكيان، ونائبا رئيس البرلمان السابقين آرا ساهاكيان، وإدوارد شارمازانوف، والمدير السابق لجهاز الأمن القومي أرتور فانيتسيان.

وفي وقت سابق، تبنى رؤساء روسيا وأرمينيا وأذربيجان بيانًا مشتركًا بشأن وقف إطلاق النار في قرة باغ. ووفقًا لبيان صادر عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يبدأ وقف إطلاق النار الكامل في ناغورني قرة باغ في 10 نوفمبر، وتتوقف أذربيجان وأرمينيا عند مواقعهما الحالية، ويتعين عليهما تبادل أسرى الحرب.