فرنسا: ربع حالات الوفاة في البلاد سببها الوباء... نواجه موجة "قوية جدا"

قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، اليوم الخميس، إن بلاده تواجه موجة "قوية جدا" من وباء "كوفيد- 19"، مشيرا إلى أن حالة وفاة من أصل كل أربعة في فرنسا تحدث بسبب فيروس كورونا المستجد.