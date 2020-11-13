لافروف يناقش مع نظيره الأرميني القضايا المتعلقة بتسوية الوضع الإنساني في قره باغ

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأرميني زوهراب مناتساكانيان، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، تنفيذ البيان المشترك لقادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن ناغورني قره باغ، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "ناقش الطرفان القضايا المتعلقة بالتنفيذ العملي لبنود بيان رئيس جمهورية أذربيجان ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا ورئيس اروسيا المؤرخ 9 تشرين الثاني / نوفمبر، والذي يولي اهتماما خاصا للوضع الإنساني الصعب في المنطقة وحل المهام ذات الصلة".

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "بعض القضايا المطروحة على الأجندة الثنائية تم التطرق إليها أيضا".

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا في الـ9 من الشهر الجاري، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.