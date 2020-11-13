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    مظاهرات تعم شوارع الولايات المتحدة بعد صدور نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020

    ترامب يتحدث عن انهيار في شبكة "فوكس نيوز" ويشير إلى البديل

    © Sputnik . Dmitry Parshin
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    أطلق دونالد ترامب سلسلة من التغريدات هاجم فيها شبكة "فوكس نيوز" الإعلامية، متهما إياها بنسيان "ما الذي جعلها ناجحة، وما الذي دفعها إلى ما وصلت إليه"، في ما يبدو أنه رد على إعلانها فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

    وكتب ترامب في تغريدة مساء الخميس: "لقد انهارت تقييمات فوكس نيوز في الصباح، وحتى تقييماتها في نهار عطلة نهاية الأسبوع أصبحت أسوأ. من المحزن جدا مشاهدة هذا يحدث"

    وتابع:

    لكنهم نسوا ما جعلهم ناجحين، وما الذي أوصلهم هنا، لقد نسوا الأوزة الذهبية. الاختلاف الأكبر بين انتخابات عام 2016 و2020 هو فوكس نيوز.

    الرئيس الذي يرفض الاعتراف بخسارته في الانتخابات أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن، أعاد تغريد تعليقات متعددة من مؤيديه، أعرب الكثير منهم فيها عن رأيهم بأنهم سيعتمدون بدلا من ذلك على شبكة "نيوز ماكس" المعروفة بميولها اليمينية.

    المنظارة الانتخابية بين المرشح الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، الانتخابات الرئاسية، الولايات المتحدة الأمريكية 22 أكتوبر 2020
    © Sputnik . Yuki Iwamura
    بسبب إعلان فوز بايدن... تقرير: ترامب يخطط للانتقام من "فوكس نيوز" على طريقته الخاصة

    في وقت متأخر من مساء الخميس، كان الخبر الرئيسي على موقع "نيوز ماكس" يتحدث عن أن "وسائل الإعلام لا تحدد الرئيس". من بين التغريدات التي أعاد ترامب نشرها واحدة تقول "جهز نفسك للابتعاد عن فوكس لصالح نيوز ماكس"، حسبما أفادت صحيفة "الغارديان".

    كانت "فوكس" واحدة من أولى المؤسسات الإخبارية التي تعلن فوز بايدن بولاية أريزونا وحذرت متابعيها من أن مزاعم ترامب بالفوز كاذبة.

    ليلة الاثنين، قطعت القناة البث عن حدث لحملة ترامب عندما قالت المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي ماكناني، إن فريق الحملة "أراد احتساب كل صوت قانوني".

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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, أخبار الرئيس دونالد ترامب, دونالد ترامب, شركة فوكس, فوكس نيوز
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