ترامب يتحدث عن انهيار في شبكة "فوكس نيوز" ويشير إلى البديل

أطلق دونالد ترامب سلسلة من التغريدات هاجم فيها شبكة "فوكس نيوز" الإعلامية، متهما إياها بنسيان "ما الذي جعلها ناجحة، وما الذي دفعها إلى ما وصلت إليه"، في ما يبدو أنه رد على إعلانها فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وكتب ترامب في تغريدة مساء الخميس: "لقد انهارت تقييمات فوكس نيوز في الصباح، وحتى تقييماتها في نهار عطلة نهاية الأسبوع أصبحت أسوأ. من المحزن جدا مشاهدة هذا يحدث"

.@FoxNews daytime ratings have completely collapsed. Weekend daytime even WORSE. Very sad to watch this happen, but they forgot what made them successful, what got them there. They forgot the Golden Goose. The biggest difference between the 2016 Election, and 2020, was @FoxNews! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2020

وتابع:

لكنهم نسوا ما جعلهم ناجحين، وما الذي أوصلهم هنا، لقد نسوا الأوزة الذهبية. الاختلاف الأكبر بين انتخابات عام 2016 و2020 هو فوكس نيوز.

الرئيس الذي يرفض الاعتراف بخسارته في الانتخابات أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن، أعاد تغريد تعليقات متعددة من مؤيديه، أعرب الكثير منهم فيها عن رأيهم بأنهم سيعتمدون بدلا من ذلك على شبكة "نيوز ماكس" المعروفة بميولها اليمينية.

في وقت متأخر من مساء الخميس، كان الخبر الرئيسي على موقع "نيوز ماكس" يتحدث عن أن "وسائل الإعلام لا تحدد الرئيس". من بين التغريدات التي أعاد ترامب نشرها واحدة تقول "جهز نفسك للابتعاد عن فوكس لصالح نيوز ماكس"، حسبما أفادت صحيفة "الغارديان".

كانت "فوكس" واحدة من أولى المؤسسات الإخبارية التي تعلن فوز بايدن بولاية أريزونا وحذرت متابعيها من أن مزاعم ترامب بالفوز كاذبة.

ليلة الاثنين، قطعت القناة البث عن حدث لحملة ترامب عندما قالت المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي ماكناني، إن فريق الحملة "أراد احتساب كل صوت قانوني".