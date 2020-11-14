فشل اختبارات المحرك للنموذج الأولي لصاروخ سبيس إكس ستار شيب

انتهت الاختبارات المحرك الثالثة للنموذج الأولي لصاروخ SpaceX Starship SN8 بالفشل، وفقد المتخصصون السيطرة على النظام الهيدروليكي، كما كتب موقع space.com المتخصص.

وأجريت الاختبارات يوم الخميس في ميناء بوكا تشيكا الفضائي في تكساس. تتضمن مثل هذه الاختبارات إشعال المحركات دون إطلاق الصاروخ. كما تلاحظ البوابة، بعد الاختبارات، لوحظت مادة منصهرة في الصاروخ. نتيجة لذلك ، فقد SpaceX السيطرة على Starship.

في وقت لاحق ، اقترح رئيس SpaceX إيلون ماسك على Twitter أن مكونات أحد محركات Raptor يمكن أن تذوب. لا يزال السبب الدقيق للمشكلة غير معروف.

ومع ذلك، فإن صمام الأمان سمح بتقليل الضغط داخل الصاروخ بسبب عطل ومنع انفجار في مقدمة النموذج الأولي.

We lost vehicle pneumatics. Reason unknown at present. Liquid oxygen header tank pressure is rising. Hopefully triggers burst disk to relieve pressure, otherwise it’s going to pop the cork. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

انتهت اختبارات النماذج الأولية السابقة، باستثناء الأولى (Starhopper) ، بالفشل. في نهاية شهر مايو أيار، انفجر SN4 بعد تسرب الوقود، في أبريل، انفجر نموذج أولي آخر - Starship SN3 - عند ضغطه بالنيتروجين السائل. أرجع ماسك ذلك إلى العوامل البشرية.

في فبراير ، تمزق نموذج أولي آخر - Starship SN1 - أثناء اختبار الضغط باستخدام النيتروجين السائل. في نوفمبر 2019 ، انفجر النموذج الأولي لـ Starship Mk1 أثناء اختبار التسرب.